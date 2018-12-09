وزير الخارجية: منتدى أفريقيا منصة واعدة للفرص الاستثمارية والتجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن منتدى إفريقيا 2018، يعد منصة واعدة للفرص الاستثمارية والتجارية في قارة أفريقيا، موضحًا أن العام الحالي شهد خطوات تاريخية على صعيد دعم التجارة والاستثمار البيني الإفريقى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فى قمة الاتحاد الإفريقي خلال مارس 2018 ونأمل جميعا أن تدخل حيز التنفيذ خلال 2019".

وأوضح شكري، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، مساء الأحد، أن منتدى إفريقيا بات بحق علامة مضيئة على أجندة الفعاليات الإفريقية السنوية، يأتى إليه شركاء التنمية الدوليين من القطاعات الحكومية ومتعددة الاطراف والخاصة وتطلع إليه جميع الدول الإفريقية الشقيقة باعتباره أهم ملتقى قارى للقادة والوزراء وكبار المسئولين المعنيين بقطاع الاستثمار.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من الوزراء وكبار المسؤولين في مصر والقارة الإفريقية، حضروا فعاليات الجلسة الختامية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية وغيرها، فيما كان الشباب من مختلف بلدان القارة السمراء هى السمة الغالبة من الحضور نظرا للاهتمام الكبير من قبل الرئيس السيسي بالشباب وخصوصا شباب القارة الإفريقية.

وشارك في المنتدى نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال شخص ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

​