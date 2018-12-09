السيسي يُطلق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما أعلن الرئيس- مساء اليوم الأحد، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى "أفريقيا 2018"، تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية، العاملة في مجال الوقاية من الفساد.

يشار إلى أن عددًا كبيرًا من الوزراء وكبار المسؤولين في مصر والقارة الإفريقية، حضروا فعاليات الجلسة الختامية، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية وغيرها، فيما كان الشباب من مختلف بلدان القارة السمراء هى السمة الغالبة من الحضور نظرا للاهتمام الكبير من قبل الرئيس السيسي بالشباب وخصوصا شباب القارة الإفريقية.

ويشارك في المنتدى نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال شخص ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.