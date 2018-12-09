السيسي يدعو لسرعة الانتهاء من طريق "القاهرة- كيب تاون" لدمج أقطار القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة- كيب تاون، لدمج أقطار القارة، وتوسيع حركة التجارة بين بلدانها، مطالبًا بتحفيز وتيسير عمل الشركات الأفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته في ختام فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" بشرم الشيخ اليوم الأحد، إن فعاليات المنتدى كانت فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة في قارتنا، بهدف إيجاد أفضل الوسائل لتحسين أوضاع حاضرنا، وبناء مستقبلنا كما نتمناه ونتطلع إليه.

وشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية والتحديث، هى أهم سبل مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في قارتنا، وهو ما ظهر جليا في المناقشات التي دارت أثناء المنتدى، والتي ارتكزت على مناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة، لتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي عبر الحدود.

وأكد أن مصر ستظل دوما داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقي بشكل خاص والتعاون الدولي عموماً، وهو ما يتضح في السياسات المنفتحة والجريئة التي تنتهجها مصر، لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار على مستوى البلدان الأفريقية جميعاً.

حضر فعاليات الجلسة الختامية، عددًا كبيرًا من الوزراء وكبار المسؤولين في مصر والقارة الإفريقية، بالاضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية وغيرها، فيما كان الشباب من مختلف بلدان القارة السمراء هى السمة الغالبة من الحضور نظرا للاهتمام الكبير من قبل الرئيس السيسي بالشباب وخصوصا شباب القارة الإفريقية.

ويشارك في المنتدى نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال شخص ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.