السيسي: منتدى أفريقيا فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن منتدى أفريقيا هو فرصة كبيرة لتأكيد اهتمام مصر بالقارة الأفريقية ومصالحها.

وأضاف الرئيس- خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا 2018، بشرم الشيخ الأحد-: "المنتدى ملتقى لجميع المعنيين بالأعمال والاستثمار والتجارة فى القارة الإفريقية، وأشكر جميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية وما بذلوه من جهد لنجاحها".

وتابع الرئيس: "نسعى لتعزيز مسيرة القارة التنموية، ويعتبر المنتدى فرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دعم التنمية الشاملة فى قارتنا بهدف إيجاد افضل الوسائل لتحسني أحوال حاضرنا ومستقبلنا".

يشار إلى أن الرئيس السيسي، أعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم في إفريقيا والاستفادة من الفرص الهائة في القارة.

حضر فعاليات الجلسة الختامية عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين في مصر والقارة الإفريقية، بالاضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية وغيرها، فيما كان الشباب من مختلف بلدان القارة السمراء هى السمة الغالبة من الحضور نظرا للاهتمام الكبير من قبل الرئيس السيسي بالشباب وخصوصا شباب القارة الإفريقية.

ويشارك في المنتدى نحو 10 رؤساء أفارقة وعدد من رؤساء حكومات ووزراء دول أفريقية، ونحو 2000 شخص من رجال.