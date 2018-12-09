أخبار مصر | برلماني: حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي غير مناسب في الوقت الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي غير مناسب في الوقت الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، إن مقترح مشروع قانون حذف خانة الديانة من الرقم القومي، غير مناسب في الوقت الحالي، نظرًا للظروف الحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إلى أن المقترح النائب إسماعيل نصر الدين، يهدف إلى شعور العالم بأنه لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، ولكن ظهور هذا المقترح في هذا الوقت قد يثير البلبلة ويتيح الفرصة للدول المغرضة من إثارة الرأي العام تجاه مصر، وخاصة أنه لم يشتكي أحدًا من المواطنين بوجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي.