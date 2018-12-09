أخبار مصر | رئيس اقتصادية "الوفد": السيسي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اقتصادية "الوفد": السيسي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن انطلاق فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" المقام بمدينة شرم الشيخ يأتى متسقًا مع السياسة المصرية تجاه القارة الأفريقية حيث تسعى مصر فى عالم متغيّر تسوده التحديات، وتسيطر عليه التكتلات الاقتصادية، تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات، وتفعيل دور الشباب، لافتًا إلى أنه فى أحد الفترات ضعف الترابط فى العلاقات الأفريقية إلا أن الرئيس السيسى أعاد مصر إلى قلب القارة السمراء.

وأشاد قنديل في تصريحات صحفية، بالمبادرات التى أعلنها الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح منتدى أفريقيا 2018، موضحًا أنها تؤكد عودة مصر لدورها الريادى فى القارة السمراء.