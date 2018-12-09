أخبار مصر | رئيس اقتصادية "الوفد": السيسي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اقتصادية "الوفد": السيسي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشاد قنديل في تصريحات صحفية، بالمبادرات التى أعلنها الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح منتدى أفريقيا 2018، موضحًا أنها تؤكد عودة مصر لدورها الريادى فى القارة السمراء.
كما أكد رئيس اقتصادية الوفد، على أهمية دور مصر وجهودها فى تنمية علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة فى جميع المجالات، وتنشيط دورها دوليا فى التعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بامن واستقرار القارة الأفريقية، مثمنا الجهود المصرية الدؤبة لتقوية وتعزيز التكتلات الأفريقية.
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