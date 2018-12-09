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أخبار مصر | رئيس اقتصادية "الوفد": السيسي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اقتصادية "الوفد": السيسي أعاد مصر لقلب القارة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن انطلاق فعاليات منتدى "أفريقيا 2018" المقام بمدينة شرم الشيخ يأتى متسقًا مع السياسة المصرية تجاه القارة الأفريقية حيث تسعى مصر فى عالم متغيّر تسوده التحديات، وتسيطر عليه التكتلات الاقتصادية، تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات، وتفعيل دور الشباب، لافتًا إلى أنه فى أحد الفترات ضعف الترابط فى العلاقات الأفريقية إلا أن الرئيس السيسى أعاد مصر إلى قلب القارة السمراء.

وأشاد قنديل في تصريحات صحفية، بالمبادرات التى أعلنها الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح منتدى أفريقيا 2018، موضحًا أنها تؤكد عودة مصر لدورها الريادى فى القارة السمراء.

 وأوضح أن مستقبل الاستثمار فى أفريقيا أصبح واعدا، نظرا للتنافس الكبير بين القوى العظمى على الاستثمار فى أفريقيا، لما تمتلكه من ثروات ومعادن وتوافر الأيدى العاملة، والمناخ المناسب للاستثمار وتحقيق أرباح عالية، وأنه على سبيل المثال لا حصر، تسعى دول العالم لكسب ود دولة الجابون، نظرًا لأنها لديها العديد من الثروات الطبيعية منها النفط.

كما أكد رئيس اقتصادية الوفد، على أهمية دور مصر وجهودها فى تنمية علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة فى جميع المجالات، وتنشيط دورها دوليا فى التعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بامن واستقرار القارة الأفريقية، مثمنا الجهود المصرية الدؤبة لتقوية وتعزيز التكتلات الأفريقية.

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