أخبار مصر | نقابة الصيادلة عن دعوى إبطال الانتخابات: "مسرحية هزيلة‎"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصيادلة عن دعوى إبطال الانتخابات: "مسرحية هزيلة‎" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصفت النقابة العامة للصيادلة، الدعوى التي أقامها الصيدلي يحي زكى أمام محكمة القضاء الإداري، لإبطال دعوى الانتخابات، بالمسرحية الهزيلة، حيث ادعى المذكور في الدعوى سعيه لإبطال الدعوة الانتخابات التي دعا لها المشطوبين والمعزولين من النقابة.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن الدعوى أقيمت من غير ذو صفة، وأشارت إلى أن الهدف منها شق الصف وإثارة الرأي العام، خاصة إنه زعم انعقاد جمعية عمومية طارئة لنقابة الصيادلة، يوم ٢٥ نوفمبر الماضي، واتخاذها قرارا بفتح باب الترشيح للانتخابات في الفترة من ١٠ حتى ٢٠ ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى اختيار اللجنة المشرفة على عضويتها بقرار الجمعية العمومية في ١٤ مايو الماضي، بالمخالفة للحقيقة.. كما أنه اختصم في الدعوى الدكتور عصام عبد الحميد باعتباره وكيل النقابة (على حد وصفه)، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات التي اختاروها في جمعيتهم الوهمية.

أوضحت النقابة: الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، أجلت القضية رقم ١٢٨٦١ لسنة ٧٣ ق، لجلسة ١٦ ديسمبر الجاري بعد طلب النقابة الإطلاع وتبادل المذكرات.