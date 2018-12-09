أخبار مصر | برلماني لـ رئيس المجلس: "إحنا من غيرك زي الأيتام من غير أب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني لـ رئيس المجلس: "إحنا من غيرك زي الأيتام من غير أب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داعب النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، قائلا: "حمد الله على السلامة ياريس، منورنا، إحنا من غيرك النهارده كنا زى الأيتام من غير أب".

يذكر أن الجلسة العامة للمجلس تأخر انعقادها اليوم لمدة خمس ساعات، بسبب تأخر الدكتور على عبد العال، لمشاركته في مؤتمر شباب أفريقيا ٢٠١٨ بشرم الشيخ.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.