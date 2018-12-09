أخبار مصر | "عبدالعال": مشروع قانون حماية المنافسة يغلظ العقوبات ضد التلاعب بالمواد التموينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال": مشروع قانون حماية المنافسة يغلظ العقوبات ضد التلاعب بالمواد التموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يتضمن تغليظ العقوبات فى ما يتعلق بالتلاعب والإتجار فى مواد التموينية والبترولية المدعومة، مضيفا: "من الطبيعى أن يتم تشديد العقوبات فى حال التلاعب فيما يخص المواد المدعومة".

وشدد على عبد العال، على أهمية وصول الدعم لأصحابه، وتغليظ العقوبة حيال المتلاعبين لمنع وصول هذا الدعم إليهم، ولفت إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلًا لتجريم فعل "إخفاء" بعض المواد التموينية، وبالتالى ترتفع الأسعار.. المجرمون يطورون أساليبهم، والمًشرع القانونى يحاول قدر الإمكان مسايرة هذه الألاعيب بسد المنافذ الخاصة بارتكاب الجرائم".