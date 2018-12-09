أخبار مصر | مستشارة وزيرة السياحة تشارك في اجتماع الدورة 23 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشارة وزيرة السياحة تشارك في اجتماع الدورة 23 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة لشؤون التدريب، ممثلة مصر في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، في دورته العادية الـ23، والتي عقدت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة الإسكندرية.

وترأس الجلسة الدكتور خالد الدخيل مستشار سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، وأدارت الجلسة الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية.

وتم خلال الاجتماع دراسة ومناقشة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة، ليتم رفع توصيات هذه البنود للعرض على السادة الوزراء فى اجتماع المجلس المقرر انعقاده غدا، برئاسة مصر للخروج بالقرارات والتوصيات النهائية لهذه الدورة.

كما تم خلال الاجتماع اليوم تحديد موعد ومكان اجتماع الدورة العادية 24 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للسياحة على أن يكون يومى 12 و13 يونيو المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.