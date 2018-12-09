مصر | الإعدام شنقا لسائق اختطف سورية من الطريق العام وتعدى عليها جنسيا في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام شنقا لسائق اختطف سورية من الطريق العام وتعدى عليها جنسيا في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالإعدام شنقا لسائق تعدى جنسيًا على سيدة سورية عقب اختطفها من الطريق العام والتوجه بها إلى مسكنه ومعاشرتها معاشرة الأزواج كرهًا عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم يدعى سيد محمد موسى، خطف المجني عليها بطريق الإكراه المادي الواقع عليه وذلك بأن أشهر في مواجهتها سلاح أبيض "سكين"، بحوزته شالا بذلك مقاومتها واصطحبها عنوة إلى المنزل بمكان تاه بمنطقة "مساكن أطلس".

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى وهي أن أشهر في وجهه سلاح أبيض، غير مرخص ودون مسوغ قانوني، وأتبع ذلك بتقييدها بكلتا يديه، وسرق الهاتفين المحمولين ومبلغ نقدي كان بحوزة المجني عليها "إيمان.ع".