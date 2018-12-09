شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب» تناقش ٧ طلبات إحاطة حول «توقف مصانع النسيج والحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر الشركة القابضة للصناعات النسيجية بخطة تفصيلية زمنية لتطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر بشكل عام.

وقال «عامر» في تصريحات صحفية، الأحد، إن «اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم 7 طلبات إحاطة حول توقف بعض مصانع الغزل والنسيج ومصانع الحديد»، مشيرًا إلى أن «المطلوب حاليًا جدول زمنى محدد لتطوير صناعة الغزل والنسيج وكفانا حديثا عن خطط وبرامج لا تنفذ».

وأشار إلى أن «صناعة الغزل والنسيج تعتبر صناعة محورية تستحق من الحكومة الاهتمام وتفعيل برامج على الأرض لإنقاذ المصانع المتوقفة وتطوير الصناعة بما يليق بمصر ومكانتها في هذا القطاع»، مؤكدًاً أن «الوضع سيتغير تماما خلال السنوات الثلاث المقبلة، والقطاع يعمل حاليا بـ 30 % من قوته».

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن «شركة مصر إيران للغزل والنسيج على سبيل المثال تعانى من تهالك معداتها وتحتاج 200 مليون جنيه كي تعود للعمل باستبدال خطوط الإنتاج القديمة»، مشيرًا إلى أن «اللجنة طلبت تقرير مفصل عن الوضع الراهن في مصنع الحديد والصلب في حلوان والمتوقف عن العمل وتوقف عمليات التطوير».

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى بخصوص طلب الشركة القابضة للصناعات المعدنية بـ«تحويل نشاط الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبى زعبل من نشاط صناعي إلى نشاط سكنى في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى دعم الصناعة والارتقاء بها خاصة في الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب».