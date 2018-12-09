شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تعلن ارتفاع أعداد السائحين بنحو 40% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المتحدثون، في جلسة «السياحة في إفريقيا»، ضمن فعاليات منتدى «إفريقيا 2018» المقام في مدينة شرم الشيخ لليوم الثاني على التوالي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 8- 9 ديسمبر الجاري، المحاور الخاصة ببناء نماذج تجارية مستدامة بهدف الترويج للسياحة، ودور السياحة في النمو الاقتصادي للدول، وخلق سوق موحدة للطيران الأفريقي، وتسهيل إجراءات الدخول للدول الإفريقية من قبل السائحين سواء الأجانب أو الأفارقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة المصري من أكبر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي للدولة، حيث ساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، كما ارتفعت أعداد الزائرين بنحو 40% على أساس سنوي.

وأضافت أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات في مصر خلقا لفرص العمل، خاصة في وقت الرواج السياحي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تضع تنشيط السياحة على قائمة أولوياتها خلال الفترة الحالية، وتجري نقاشات مستمرة مع القطاع الخاص الذي يمتلك نحو 98% من قطاع السياحة في مصر لحل أي مشكلات ولتلقي كافة المقترحات الإيجابية .

وتابعت «نعمل على العديد من الإصلاحات المؤسسية داخل الوزارة من خلال تدريب الموظفين خارج مصر من أجل بناء قطاع جيد مواكب للتطورات العالمية.

أضافت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على إصلاح وتحديث التشريعات القديمة لتتوافق مع التطور الدولي، كما تعمل على التوسع في التسويق من خلال شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الخضراء والإلتزام بالمعايير البيئية الدولية.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة في أفريقيا شهد انخفاضا حتى عام 2016 ولكن حدثت طفرة في أخر سنتين وأصبح هناك الملايين من الليالي السياحية يتم قضائها في إفريقيا.

من جانبه قال تيبي إكالافانغ عضو مجلس ادارة وكالة جنوب أفريقيا للسياحة، إن هدفنا يتمثل في توسيع قاعدة السياحة الداخلية في أفريقيا في ظل تراجع التسويق لها داخل القارة مقارنة بالتسويق الخارجي، مطالبا بضرورة تخفيض تكلفة السفر بين الدول الأفريقية لجذب مزيد من السائحين.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه السياحة في إفريقيا يتمثل في تراجع القارة في استخدام التكنولوجيا في القطاع، مطالبة بتيسير الدخول والتحرك بين الدول من خلال استخدام التكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة دراسة ثقافات الدول الأفريقية والترويج الجيد لها، والنظر إلى ما يميز كل دولة والتسويق الجيد له بما يضمن تحقيق نجاحات على أرض الواقع .

وفي نفس السياق، طالب جيرالد لوليس سفير المجلس العالمي للسفر والسياحة بضرورة إنشاء سوق موحدة للطيران الأفريقي، والذي ينعكس أثره الإيجابي على حركة السياحة للقارة، كما طالب أيضا بضرورة تطبيق نظام «السماوات المفتوحة» لتيسير حركة التجارة الداخلية لأبناء القارة .

وأشار إلى ضرورة التواصل الجيد بين دول القارة، والاهتمام بسياحة الأعمال وإنشاء فيزا موحدة لدول القارة الافريقية.