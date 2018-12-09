شكرا لقرائتكم خبر عن «مستكشفوود».. تجربة مصطفى حمزة لاختيار مطعمك الأفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«للأكل متعة ومذاق خاص»، من هذه المقولة استغل مصطفى حمزة، خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، انتقاله للعيش فى القاهرة بعيداً عن أسرته التى تقيم فى الإسكندرية لاكتشاف المطاعم المختلفة فى شوارع القاهرة وترشيح الأفضل لأصدقائه.

مصطفى يجرى عبر صفحته مستكش فوود- mostakshe food على «فيس بوك» تقييم للمطاعم والأماكن المختلفة التى تقدم الطعام بكافة أنواعه، ويقول، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن فكرته بدأت فى 2014 حين وجد نفسه مضطراً لتناول الأكل كل يوم خارج المنزل بسبب ظروف العمل، فقرر أن يرشح لأصدقائه أفضل المطاعم وأفضل المأكولات، وعن اسم صفحته يقول: «أعتقد أنه كان موفقاً ففكرته جاءت وليدة اللحظة». يضيف: «قررت أن أكون كبش فداء لأصدقائى فى تجربة الطعام المختلف، بدأت بكتابة رأى فى المطاعم المختلفة عبر حسابى على فيس بوك، لأجد بعد ذلك قبولا كبيرا ومتابعة كبيرة من الأصدقاء لما أكتبه فقررت إنشاء الصفحة».

ويوضح أنه حين يقرر أن يقيم مطعما ما يحرص أن يكون صادقاً قدر الإمكان، وإن كان المطعم غير مناسب فلا يتطرق له أو ينصح به أحدا. ويؤكد مصطفى أنه حين يقيم لا يهتم إن كان هذا المطعم يقدم وجبات غالية الثمن أم رخيصة، ولكن الأهم وجود قدر كبير من النظافة والجودة، ويتابع: «بدأت مؤخراً الحرص على أن أربط الأكل الذى أعرضه بالسياحة للمحافظة التى يوجد بها مثل الطعام فى سيوة»، يحلم حمزة بزيارة مطعم المدينة فى إسطنبول، لما يقدمه الشيف التركى الشهير بوراك من مأكولات غريبة تشد الجميع حول العالم.

وعن أغرب المأكولات والمطاعم التى وجدها يؤكد أن الأكل فى تايلاند غريب ومتنوع فهناك شوارع كاملة مخصصة للأكل فقط، ويختم حديثه بأنه سيعمل الفترة المقبلة على ربط الأكل بالرياضة اليومية.