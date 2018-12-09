شكرا لقرائتكم خبر عن «أليكساندرا».. تركت الهندسة وتفرغت لتوثيق حكايات «نساء مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب- أحمد مصطفى:

فى يناير 2016 وبالتزامن مع أداء 89 سيدة من نساء مصر اليمين الدستورية لأول مرة بهذا العدد فى تاريخ المحروسة، راودت «اليكساندرا كينياس» فكرة إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» لتسليط الضوء على عضوات البرلمان، بالإضافة إلى تغيير صورة المرأة المصرية لدى الغرب كونها تعيش فى أمريكا، وبعد أيام قليلة أصبح للصفحة التى حملت اسم «نساء من مصر» شهرة واسعة مما جعل عددا من الصحف الأجنبية تتحدث عنها. «الصفحة فى خلال أسبوع من إنشائها وصل عدد متابعيها إلى أكثر من ٣٠ ألف شخص، لدرجة أننا فكرنا أن فيس بوك حصل له عطل والعدد غلط»، قالت اليكساندرا، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الميكانيكا، إن الصفحة بها ما يقرب من 25 متطوعة، يعملن على إحياء ذكرى السيدات العظيمات اللاتى همشت أدورهن وكادت أسماؤهن أن تتوارى فى طى النسيان، وتضيف: «من الضرورى أن تعى الأجيال الحديثة بقصص كفاح سيدات مصر، وبضرورة العمل والمطالبة باكتساب المزيد من الحقوق كما فعلت هؤلاء السيدات». وتكمل: «أكثر الشخصيات جذبًا للقراء هن الرياضيات والكادحات ومن يقمن بالخدمات المجتمعية، وكذلك الشخصيات التى خاضت فى مجالات كانت من قبل حكرًا على الرجال».

أحد المنشورات على صفحة «نساء من مصر»

هاجرت بنت مدينة الإسكندرية إلى أمريكا تاركة مجال الهندسة متجهة للكتابة، بعد أن رفضت إحدى الشركات تعيينها بوصفها امراة، تقول: «هناك درست كتابة القصص الروائية والسيناريوهات السينمائية، والان أقوم بالتدريب وكذلك أنا محرر ونشر لى كتابان، الأول رواية طويلة باللغة الانجليزية والآخر مجموعة قصص ساخرة باللغة العربية وكلها مستوحاة من قصص المرأة فى مصر».

وتردف: «أكتب فى العديد من الجرائد والمجلات فى مصر وأمريكا، إلى جانب ذلك فأنا ناشطة نسوية لحقوق المرأة، وألقى محاضرات عن المرأة فى مصر لان للأسف يتصور الكثيرون أن المرأة المصرية وضعها متساو مع المرأة فى البلدان العربية أو الإسلامية الأخرى، وبالطبع هذا ليس صحيحا».

تنشر الصفحة التى شرفت على الوصول إلى نصف مليون معجب قصص السيدات مترجمة باللغة الإنجليزية، والسبب وراء ذلك توضحه اليسكاندرا وتقول: «لدى الصفحة جمهور عريض من الأجانب، هؤلاء نخاطبهم من خلال الصفحة لتصحيح الفكر الخاطئ المرسوم عن المرأة المصرية فى مخيلاتهم».

تحلم صاحبة منبر المرأة أن تستعيد نساء مصر مكانتهن على المدى البعيد، وأن تصل رسالتها إلى أكبر عدد من سيدات المحروسة، وتقول: «لابد أن يعرفن أنه لا شىء مستحيل ولا عيب، وأن بإمكانهن فعل أى شىء يردنه، ومهما كان الحلم أو الهدف فإنه بإمكانهن الوصول إليه».