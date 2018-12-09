شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: القطاع الخاص الإفريقي عليه دور كبير لتعزيز التجارة في القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك علامة مضيئة على أجندة الفعاليات الإفريقية، وتتطلع إليه كافة الدول الإفريقية باعتباره أهم ملتقى لقطاع الاستثمار.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته بالجلسة الخاتامية لمنتدى إفريقيا 2018، أن المنتدى يعتبر منصة واعدة للفرص الاستثمارية في إفريقيا.

وأوضح أن العام الحالي شهد خطوات تاريخية على صعيد التجارة لدعم البنية التحتية الإفريقية، لافتًا إلى أن مصر تشهد نشاطًا مكثفًا لدعم التكامل الإفريقي.

وأكد على الدور الهام المعقود على القطاع الخاص الإفريقي لتدعيم التجارة البينية الإفريقية.

وأضاف أن القطاع الخاص الإفريقي عليه دور كبير لتعزيز التجارة في القارة، مشددًا على ضرورة الاستثمار في البنية التحتيتة لجني ثمار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.