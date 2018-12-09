شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: إنشاء صندوق للاستثمار فى البينة التحتية المعلوماتية بإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر ستظل دومًا داعمة لجهود التعاون الأفريقي وهو ما يتضح في السياسات المنفتحة والجريئة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى «إفريقيا 2018»، إلى أنه قرر إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم إلى إفريقيا، والتفاوض مع شركائنا لدعم البنية الأساسة في القارة والإسراع من الانتهاء طريق كيب تاون.

وأضاف أنه سيتم زيادة التعاون الفني مع دول القارة، وإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية الرقمية سعيًا لبناء استثمارات حديثة اقتصادية، والعمل على نشر ثقافة الحكومة، وإطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية مكافحة الفساد وتقديم 250 منحة تدريبية للعاملين في مكاافحة الفساد.

وأضاف أنه يتطلع إلى تحقيق مستقبل أفضل لإفريقيا في ظل حالة من الاستقرار، وتعزيز الجهود.