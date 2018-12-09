شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يعقد اجتماعه في جامعة شتوتجارت الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس الأمناء، في جامعة شتوتجارت في المانيا، لمناقشة الشئون الأكاديمية والإدارية.

بحث المجلس مشروع إنشاء مركز تميز صناعي في مجال التصنيع الرقمي، ليكون مركزا أفريقيا واجراءات افتتاحه، وكذلك افتتاح مركز نقل تكنولوجيا صناعة الاصطمبات، وأيضا تجهيزات افتتاح مركز الطباعة الرقمي بالتعاون مع شركة كانون العالمية الذي من المقرر افتتاحه غد الأثنين. حضر الاجتماع السفير الألماني ووزير التعليم الألماني ورؤساء الجامعات المؤسسة للجامعة الألمانية، والسكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمي.