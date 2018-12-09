شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مقطورة فوسفات في ترعة نجع حمادي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقلبت مقطورة محملة بالفوسفات قادمة من منطقة أبوطرطور وفي طريقها للعين السخنة بترعة الوليدية «الكيلو 1» المتفرعة من ترعة نجع حمادي «الكيلو 174،5» بالطريق الدائري في منطقة عرب المدابغ بأسيوط دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، تلقى إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة يفيد بإنقلاب مقطورة محملة بالفوسفات قادمة من منطقة أبوطرطور وفي طريقها للعين السخنة وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ السريع والحماية المدنية والنجدة والمرور يتقدمهم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، ونبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الري، والعميد أحمد مدير إدارة الحماية المدنية، وعبدالرؤوف النمر رئيس حي غرب أسيوط، والعقيد ايهاب الإلفي وكيل إدارة المرور بالمحافظة، ومسؤولي الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والري والزراعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة إلى مكان الحادث.

وتفقد محافظ أسيوط أعمال رفع عربة مقطورة محملة بالفوسفات سقطت بترعة متفرعة من ترعة نجع حمادي الخاصة بري الأراضي الزراعية بالطريق الدائري عند منطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط نتيجة اختلال توازنها.

وقال محافظ أسيوط إنه تم إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة عن طريق إدارة المرور والدفع بمعدات الإنقاذ السريع وحي غرب أسيوط والحماية المدنية وفتح المقطورة لتفريغ حمولة الفوسفات تمهيداً لرفعها من المياه، مضيفاً إنه تم التأكد من سلامة مصادر مياه الشرب القريبة من المنطقة وعدم تأثرها بالحادث عن طريق أخذ عينات من المياه لتحليلها في معامل الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لافتاً إلى اغلاق تشغيل محطة المياه النقالي بعرب المدابغ كإجراء احترازي والدفع بسيارات مياه صالحة للشرب للمنطقة لسد احتياجات المواطنين من المياه، مؤكداً على متابعة الحادث لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية.