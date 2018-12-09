شكرا لقرائتكم خبر عن وسيم السيسي: «الدول الأفريقية تقدس مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الدول الأفريقية تقدر مصر إلى درجة التقديس. وتابع «السيسي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «مصر تحتاج إلى التواصل مع أفريقيا وتعزيز الاستثمارات مع دول القارة السمراء». وأضاف وسيم السيسي: «الأفارقة يعتبرون مصر جزء من دولهم ويفخرون دائما بالحضارة المصرية».

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