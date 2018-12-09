شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشهد توقيع عقد تمويل «مؤسسة أفريقا فاينانس» لمشروع كاربون بالسخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد التمويل بالشراكة بين شركة كاربون القابضة ومؤسسة أفريقا فاينانس كوربوريشن AFC والتي تعمل في مجال تمويل التنمية الافريقية وتطوير المشروعات، لتمويل مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة بمبلغ ١،٢٥ مليار دولار وهو أكبر مشروع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط باستثمارات 11 مليار دولار، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ. وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الفريق مهاب مميش إن المنطقة الاقتصادية تسير بخطوات ثابتة في اتجاه تنمية المنطقة من خلال عدد من المحاور على رأسها تقديم التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز ،والترويج للمنطقة من خلال المحافل الدولية والمحلية ،وتجهيز المناطق الصناعية واللوجستية بالبنية التحتية المناسبة ،مما دفع عددا من المستثمرين لوضع المنطقة على رأس أولوياتهم.

من جهة أخرى قال باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون، إنه تم التوقيع مع عدد من المؤسسات التمويلية بمبلغ 5.4 مليار دولار وخلال الفترة الماضية قمنا بزيارات ترويجية لعدد من الدول والمؤسسات التمويلية حيث تم التوقيع مع 16 بنكا أوروبيا وأمريكيا لتمويل الضمانات الأمريكية والبريطانية، وحاليا سنقوم بإطلاق وإنشاء مبان سكنية للعمالة على مساحة نصف مليون متر والتي ستكون في مرحلة الإنشاء لحوالي 35 ألف عامل، وأضاف أنه تم الانتهاء من تصميم الرصيف الذي يخدم المشروع وستبدأ أعمال التكريك قريباً.

وقال سان جييف جوبتا، ممثل «AFC»، أن الحكومة المصرية تتبع سياسات لتنويع الاقتصاد وتدعم القطاع الخاص لتطوير صناعات جديدة لخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للمصريين، قائلا: نفخر بشراكتنا مع مجمع التحرير للبتروكيماويات والذي سيكون انطلاقة كبيرة في أحد أهم الصناعات البتروكيماوية في المنطقة الاقتصادية والذي يعود بالنفع الأكبر على الدول الإفريقية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع كاربون هو أضخم مشروع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، باستثمارات أجنبية متنوعة ويتـكون المشـروع من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة أربعة ملايين طن سنويا، وثلاثة خطوط لإنتاج البولي إيثيلين بدرجات مختلفة، وخط لإنتاج البيوتادين والبنزين، بالإضافة إلى خطين لإنتاج البولي بروبيلين بطاقة إجمالية 4 ملايين طن من المنتجات البترولية والبتروكيماوية اللازمة لسد حاجة السوق المحلي وتصدير الفائض منها باستثمارات تقدر بنحو نحو 11 مليار دولار (200 مليار جنيه مصري) وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع.