شكرا لقرائتكم خبر عن «سكك حديد مصر»: تحصيل 50% من قيمة التذكرة المكيفة للشخص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المجلس القومي لشئون الإعاقة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتخفيض سعر تذاكر القطارات للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، في حالة عدم حجز مقعد في القطارات المكيفة.

وفي استجابة سريعة من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ذلك، قررت الهيئة تحصيل 50% من قيمة الأجرة الكاملة للقطار المكيف للأشخاص ذوي الإعاقة والمرافق (إن وجد)، بالإضافة إلى تحصيل المصاريف الإضافية المقررة بالكامل (الغرامة) داخل القطار في حالة ركوب القطار المكيف من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرافقين لهم بدون حجز مقعد.

وأشارت الهيئة، إلى أن ذلك جاء وفقاً لتفعيل القانون رقم (10) لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2018.

والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتخفيض أسعار التذاكر للشخص ذوي الإعاقة ومساعدة (إن وجد) بنسبة 75% بالدرجات المطورة والمميزة، وبنسبة 50% بالدرجة المكيفة (فرنساوي – أسباني – Vip مستبدل) بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، ويأتي ذلك في إطار حرص المجلس القومي لشئون الإعاقة على تفعيل المادة رقم (30) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعمل على تيسير حقهم في التنقل.