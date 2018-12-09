شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: جائزة 10 آلاف جنيه لمن يصمم تطبيق موبايل يتيح تواصل المواطنين مع المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، عن جائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لمن يقوم بتصميم تطبيق موبايل يتيح للمواطنين التواصل مع المسؤولين بالمحافظة، واستقبال الشكاوي والرد عليها بسهولة ويسر.

جاء ذلك اليوم خلال حضوره حفل ختام برنامج تدريب الشباب على ريادة الأعمال برنامج «إبدأ مشروعك»، وبرنامج «حسن مشروعك»، وذلك بمركز إعدد القادة بمدينة سوهاج، والذي نظمته إحدى مؤسسات المجتمع المدنى للتنمية المستدامة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وجهاز المشروعات الصغيرة، وجامعة سوهاج.

وأكد المحافظ على دعم المحافظة للطلاب المخترعين والشباب المبتكرين وأصحاب المواهب بالمحافظة، والإستفادة من قدراتهم الابداعية لإيجاد أساليب مبتكرة، وحلول غير تقليدية لمواجهة التحديات، وتحسين الخدمات وتطوير المشروعات، وذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية القيادة السياسية مصر 2030 وصولا للتنمية الشاملة والمستدامة لصالح مصر والأجيال القادمة. وقام محافظ سوهاج بتكريم 47 شابا ممن إجتازوا التدريب بنجاح، وقام بمنحهم شهادات التقدير.