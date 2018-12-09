شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة بمجال الوقاية من الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه قرر التعاون المشترك بين مصر والدول الإفريقية فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة لنشر ثقافة الحكومة والقضاء على الفساد.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، أنه قرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 -2022 فى إطار الاحتفال العالمى لمكافحة الفساد وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية العاملة فى مجال الوقاية من الفساد.