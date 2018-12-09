شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: إنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية لتطوير إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بختام المنتدى الثالث إفريقيا 2018، إنه قرر تحفيز وتشجيع عمل الشركات الإفريقية فى مصر لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى، وتابع: "وزيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى والتحول الرقمى إدارة التمويلات الدولية والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم". وأضاف الرئيس السيسى: "إنشاء صندوق للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية".

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