شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: تميم يهدر ملايين الدولارات من أموال شعبه لتشويه دول المقاطعة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخبط أمير قطر تميم بن حمد، فى تحركاته وقراراته بشكل متزايد خلال الآونة الأخيرة، وذلك مع تهاوى الاقتصاد القطرى، وزيادة الآثار السلبية المترتبة على الدوحة، إثر المقاطعة العربية لقطر، بسبب دعم حكامها للتنظيمات الإرهابية، وتدبيرهم الدسائس والفتن لإثارة الفوضى فى الدول العربية المستقرة بالمنطقة.

وفى محاولة لعكس ما يحدث فى قطر، من سوء معاملة للعمالة الأجنبية ونظام السخرة الذى تفرضه الدوحة على العمال داخل أراضيها، أنفق تميم بن حمد، 100 مليون دولار، من أموال شعبه، لتشويه دول المقاطعة العربية، وإلصاق التهم الباطلة بهم، وذلك عن طريق توظيف تنظيم الحمدين، لمنظمات حقوقية مشبوهة لتشويه جيرانه، أملًا فى تخفيف عزلة قطر الإقليمية الآخذة فى التوسع، إلا أن الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب فضح ألاعيب الدوحة، وذلك حسب ما نشره موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية.

وقال تقرير موقع المعارضة القطرية، إن "تميم قدم ملايين الدولارات لمنظمات حقوقية لتبييض صورته، كما دفعها لإصدار تقارير تشيد بأوضاع حقوق العمال فى قطر، وفى المقابل سخرها لشن هجوم مضاد على دول المقاطعة العربية، حيث عرض 100 مليون دولار مقابل صدور تقرير يشوه الإمارات"، مضيفًا أن "التقرير المفبرك يروج لانتهاكات وهمية بحق العمال الأجانب فى أبوظبى، وأن عصابة تميم اقترحت عنوان "أبوظبى مقبرة العمال" للتقرير المسيىء".

وأشار إلى أن التقرير المفبرك يدعى أن العمالة فى أبوظبى، تواجه الاستغلال وتعانى ظروفًا قاسية، كما يروج لتمييز عنصرى ضد العمال الأجانب والمرأة والأطفال، ويصف بيئة العمل فى دول المقاطعة بأنها طاردة للاستثمار، وأوضح موقع المعارضة القطرية، أن الصحف القطرية نشرت التقرير المفبرك فى اليوم التالى.