شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: فعاليات إفريقيا 2018 أكدت اهتمام مصر بدعم مصالح القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن منتدى إفريقيا أصبح ملتقى لكافة المعنيين بالأعمال والاستثمار والتجارة فى القارة الإفريقية، وأغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع القائمين على تنظيم هذه الفعالية وما بذلوه من جهد لنجاحها.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بمنتدى شباب إفريقيا، إن فعاليات هذا المنتدى كانت فرصة لتأكيد اهتمام مصر بدعم مصالح القارة الإفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية وفرصة متميزة كذلك لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دعم التنمية الشاملة فى قارتنا بهدف إيجاد افضل الوسائل لتحسني أحوال حاضرنا وبناء مستقبلنا.

وذكر ان هذا المنتدى مثل منبرًا مواتيا لتأكيد أهمية تعزيز أطر التعاون الإفريقى المتعدد الأطراف والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء هذا القارة، وتحسين البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادى وهى العناصر التى تأتى جميعا تحت أولويات رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقيى 2019.