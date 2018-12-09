شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات لمنتدى إفريقيا 2018 أبرزها "مكافحة الفساد والتطوير التكنولوجى" والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن منتدى إفريقيا 2018، حقق العديد من الأهداف والنجاحات، حيث شهدت فعالياته توقيع 30 اتفاقية فى مجالات الاستثمار والمشاريع القومية تتعلق بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية والتعاون الفنى، بإجمالي 3.5 مليار دولار، بما يؤكد ثقة الجهات والمؤسسات الدولية فى القيادة السياسية والرؤية الواضحة لمصر. وأعلنت وزيرة الاستثمار عن توصيات المؤتمر، التى تتمثل فى: - 1 - تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة 2- تعزيز التعاون الإفريقى فى مجالات الاستثمار مع شركاء التنمية على حسب أجندة القارة 3- زيادة وتفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والعام فى مشاريع البنية الاساسية وشبكات الربط وتكنولوجيا المعلومات وقطاعى النقل والطاقة الجديدة والمتجددة. 4- الاستعانة بأدوات التطوير التكنولوجى وما يشمله من ذكاء صناعى وتحول رقمى واستخدام نظم المعلومات البياناتى الضخمة وتوظفيها لخدمة مجهودات التنمية. 5- الاستمرار فى مبادرة تمكين المرأة والشباب وخاصة مبادرات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسط والتدريب والتأهيل الفنى لشباب القارة. 6- استكمال مبادرات مكافحة الفساد مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد

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