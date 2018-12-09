شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: "إفريقيا 2018" أهم منتدى قارى بين القادة والمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن منتدى إفريقيا بات بحق علامة مضيئة على أجندة الفعاليات الإفريقية السنوية، يأتى إليه شركاء التنمية الدوليين من القطاعات الحكومية ومتعددة الاطراف والخاصة وتتلع إليه جميع الدول الإفريقية الشقيقة باعتباره أهم ملتقى قارى للقادة والوزراء وكبار المسئولين المعنيين بقطاع الاستثمار.

وأضاف "شكرى"، خلال كلمته فى ختام الدورة الثالثة لمنتدى إفريقيا 2018، أن منتدى إفريقيا يعد منصة واعدة للفرص الاستثمارية والتجارية فى إفريقيا، وتابع:"لقد شهد العام الحالى خطوات تاريخية على صعيد دعم التجارة والاستثمار البينى الإفريقى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فى قمة الاتحاد الإفريقى، والتى عقدت فى مارس 2018 والتى نأمل ان تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2019".