شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار: وقعنا 30 اتفاقية بـ3.5 مليار دولار فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر نصر،وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المؤتمر حقق العديد من النجاحات منها توقيع 30 اتفاقية بقيمة 3.5 مليار دولار.



جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة الختامية لمنتدى افريقيا 2018 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ،ومصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



واستعرضت الوزيرة 6 توصيات للمنتدى منها التأكيد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعت رجال الأعمال للاستثمار فى افريقيا.