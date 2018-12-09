شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق بين مصر والبنك الآسيوى بـ300 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاق لدعم البنية الأساسية من خلال برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، ووقعت الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجين ليكون، رئيس البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

ويأتى هذا الاتفاق استكمالا للاتفاق مع البنك الدولى على توفير 300 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع باجمالى 600 مليون دولار، بعد أن اتاح البنك الدولى تمويلا بقيمة 550 مليون دولار خلال المرحلة الأولى، كما يأتى فى إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لشريحة محدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن المحافظات المستهدفة هى الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، وذلك من خلال توفير خدمات الصرف الصحى لحوالى 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر احتياجا، بينما يستفيد نحو 818 ألف مواطن من المشروع فى مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن، اضافة إلى تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحى، والاستفادة من التمويل الرأسمالى السنوى المرتبط بالأداء والمقدم من وزارة الإسكان إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحى لتعزيز الاستثمارات ذات الأولوية فى مجال الصرف الصحى.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تحسين النظم التشغيلية للشركات وتطوير أدائها فى النواحى المالية والمؤسسية مع دعم مشاركة المواطنين فى التخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية، وكذا التعرف على متطلباتها المتعلقة بالصيانة والتشغيل، فضلاً عن رفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء، اضافة إلى تعزيز إطار عمل أداء القطاع القومى وذلك من خلال تهيئة بيئة العمل لتقديم خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وشفافية، وإعداد الدراسات التحليلية ودراسات تطوير السياسات لدعم عملية صناعة القرار فى قطاع الصرف الصحى بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى الاطار التنظيمى لقطاع المياه والصرف الصحي، ودعم بناء القدرات للمؤسسات الرئيسية بالقطاع وتهيئة بيئة العمل بما يضمن تقديم خدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وبمزيد من الشفافية.

من جانبه، أكد رئيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أنه حريص على دعم مصر فى مجال البنية الأساسية خاصة بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة فى إفريقيا فى مجال الاستثمار، وفق تقرير بنك "راند ميرشانت" عن أن البنية الأساسية هى التى جعلت مصر فى المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، مشيرا إلى حرص البنك على الاستثمار فى رأس المال البشرى فى مصر أى فى صحة الناس وتعليمهم، لأنه أهم استثمار على الأجل الطويل.



















































