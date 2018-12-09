شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية أهم سبل مواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والتحديث أحد أهم سبل مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى قارتنا، وهو ما ظهر جليا فى المناقشات التى دارت أثناء هذا المنتدى، والتى ارتكزت على مناقشة استراتيجيات جذب الاستثمارات إلى القارة لتسريع نمو الشركات الناشئة وتوفير بيئة أعمال جيدة لرواد الأعمال على مستوى القارة وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى عبر الحدود.

كما أشار الرئيس خلال كلمته بمنتدى شباب إفريقيا 2018، إلى قضية تمكين المرأة كانت من الموضوعات التى تم تناولها بصورة مستفيضة خاصة فيما يتعلق بأهمية التحديات التى تواجه هذا الأمر فى قارتنا والسياسات التى تزيد من فرص تمكينها وحمايتها داخل بيئتها المحيطة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بتأهيلها للقيادة، وضمان أفضل الطرق لزيادة دورها فى المشاركة فى رسم السياسيات على جميع الأصعدة.