الخليج 365: المرشد الإلكترونى.. هكذا يدير الإخوان قطعان "السوشيال ميديا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها احتضان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى أفريقيا 2018، كما تكشف الخليج 365 آخر ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى.

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المرشد الإلكترونى.. هكذا يدير الإخوان قطعان "السوشيال ميديا".. "جروبات" سرية للتواصل بين رؤوس المجموعات.. وأشهر التوجيهات "طريقة عمل الملوخية".. تكليفات مركزية من إسطنبول وجوهانسبرج وماليزيا.. والتحويلات المالية من خلال بنك قطرى وشركات إلكترونية.. عشرات من عناصر الإخوان يديرون صفحات الجزيرة وفضائيات الجماعة و «دويتش فيله » من 22 دولة حول العالم



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