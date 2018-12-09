شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية تستضيف المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى للسياحة يونيو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب ممثلة لجمهورية مصر العربية، فى اجتماع المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة، فى دورته العادية الثالثة والعشرين، والتى عقدت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمدينة الاسكندرية. وتم خلال الاجتماع تحديد موعد ومكان اجتماع الدورة العادية 24 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة على أن يكون يومى 12- 13 يونيو 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وترأس الجلسة الدكتور خالد الدخيل مستشار سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، وأدارت الجلسة الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية. وقالت الوزارة فى بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع دراسة ومناقشة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربى للسياحة، ليتم رفع توصيات هذه البنود للعرض على السادة الوزراء فى اجتماع المجلس المقرر انعقاده غدا الاثنين برئاسة جمهورية مصر العربية للخروج بالقرارات والتوصيات النهائية لهذه الدورة.

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