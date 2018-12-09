شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن نموذج أداء خدمة البطاقات لتلقى تظلمات المواطنين عبر الموقع الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نموذج أداء خدمة البطاقات التموينية " استمارة اداء الخدمة " والخاص بمراجعة بيانات بطاقة "التظلمات" متاح على الموقع الرسمى للوزارة والصفحة الرسمية مجانا للتيسير على المواطنين، ﻭأنه يتم ملء البيانات الصحيحة و إرفاق صور المستندات الخاصة بالتظلم ثم تسلم النموذج لمكتبالتموين المختص

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت قبول 178 ألف طلب بإجمالى 232 ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهرديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين فى أول 6 أيام حتى يوم الخميس الماضى، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.