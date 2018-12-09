برلماني يقترح سداد الضرائب عبر "واتس آب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

اقترح النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، تخصيص أرقام "واتس آب"، أو "إيميل"، للتواصل بين الضرائب العقارية والمواطنين، بهدف التسهيل على المواطنين في سداد قيمة الضريبة، بعيدًا عن زحام مكاتب مصلحة الضرائب.

وقال حجازي، إن مصلحة الضرائب، تحدد القيمة المطلوبة من المواطن عبر تلك الوسائل، على أن يقوم المواطن بسدادها، عبر فروع البنوك او البريد، مثلما حدث في إجراءات دفع مصروفات المدارس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن زحام مكاتب مصلحة الضرائب العقارية، يعد سببًا في عزوف المواطنين عن دفع الضريبة.