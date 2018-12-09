بدء الجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا 2018 برعاية السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

بدأت الجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا 2018 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد مواصلة دعم مصر للدول الإفريقية؛ لجذب الاستثمارات الخارجية التي تحقق تطلعات الشعوب.

وشهد اليوم الأحد، عددًا من الجلسات، منها: جلسة عن تعزيز التواصل في مجال الطاقة في أفريقيا، وجلسة "مصر.. بوابة العبور"، وتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، وجلسة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وجلسات مالية لمناقشة وضع أسس آلية بين الدول الأفريقية، وجلسة عن الاقتصاد الرقمي، وجلسة عن قطاع السياحة في أفريقيا، وجلسة عن تحقيق المنتافسة العادلة في قارة الكوميسا، وجلسة تمكين المرأة ورواد الأعمال.

يحضر المنتدى، عددًا من رؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية، فضلاً عن عدد من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال.