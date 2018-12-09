رئيس "النواب": الحكومة تعد مشروع متكامل للضريبة العقارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزير المالية، أكدت أنه يتم إعداد مشروع متكامل للضريبة العقارية متضمنه جميع عناصر التقييم التي كانت غائبة عن القانون الحالي، والذي تسببت في إشكاليات كثيرة متعلقة بالتقديرات الجزافية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتى تنص على أن "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، إلا أن لجنة الخطة رأت المد لديسمبر 2021.

ولفت "عبد العال"، إلى أن هذا التعديل للتيسير والتسهيل، مشيرًا إلى أن التقديرات كانت تتم بشكل جزافي، وتسبب في العديد من الإشكاليات، مؤكدًا أن 95% من هذه التقديرات محل طعون حتى الآن.