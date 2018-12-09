بدء حملة "١٠٠ مليون صحة" للكشف عن فيروس "سي" بالأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

بدأت حملة "١٠٠ مليون صحة"، اليوم الأحد بوزارة الأوقاف، للكشف عن فيروس "سي" للعاملين بالديوان العام، وسط ترحيب كبير.

ووجه العاملون، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذه المبادرة الوطنية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن الحملة تستمر حتى يوم الخميس، المقبل يتم خلالها الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "سي"، إلى جانب الكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه من يكتشف إصابته لتلقي العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.