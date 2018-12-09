أخبار مصر | أبو العينين: يجب تقديم فكر ومنظومة جديدة للاستثمار في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو العينين: يجب تقديم فكر ومنظومة جديدة للاستثمار في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

- مصر تدعم الشباب وصغار المستثمرين

- القوات المسلحة حمت العالم من الإرهاب والإرهابيين

- يجب تقديم فكر ومنظومة جديدة للاستثمار في إفريقيا.

- مصر تقوم حاليا بدورها المطلوب تجاه القارة السمراء

- الطاقة المحرك الأساسي في كافة الاستثمارات والشمس تتعامد على أفريقيا 4000 ساعة في السنة

- يجب طرح خريطة الاستثمار الإفريقي في شتى المجالات والتعاون العلمي بين القارات

- أطالب بتعظيم القيمة المضافة لموارد القارة

- أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها

قال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن مصر أصبحت في صدارة أفريقيا، تستضيف كمًا هائلًا من الشباب على مستوى القارة؛ موضحًا أن إمكانيات القارة السمراء تجعلها مطمعًا للعالم كله لما فيها من "ماس ويورانيوم ونحاس ومعادن نفيسة وغاز وبترول"؛ مضيفا: «أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها».

وتابع أبو العينين، تصرحاته على هامش منتدى أفريقيا 2018؛ أن الشباب الأفريقي لديهم رؤية مستقبلية للقارة؛ لافتًا إلى أن مصر سوف ترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل وستجعل الحركة الاستثمارية في القارة نشيطة.

وأشار إلى أهمية التعاون الأفريقي الأفريقي في شتى المجالات؛ مؤكدًا أن مشكلة التجارة في النقل وعدم وجود سياسات ترويجية وغياب المعلومات، مضيفًا أن هناك فكرًا جديدًا غير تقليدي استثماري ضخم يغزو العالم؛ ويجب أن تستغله مصر وأفريقيا؛ وآن الأوان أن تصدر أفريقيا للعالم، وأن أوروبا كانت تريد استغلال قدرات افريقيا، وعليها أن تشارك بالجزء التمويلي والتكنولوجي لأنها تبحث عن المكسب.

وأضاف رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي، أن الطاقة المحرك الأساسي في كافة الاستثمارات ولابد من الاستفادة من الطاقة الشمسية؛ منوها إلى أن الشمس تتعامد على أفريقيا 4000 ساعة في السنة؛ وهي من أعلى معدلات الساعات التي من الممكن أن تستغل في توليد الطاقة.

وأشار إلى أن مصر سوف تقوم بدورها المطلوب تجاه أفريقيا؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على فعل أشياء كثيرة جدا ليقود التنمية في أفريقيا، مؤكدًا أن استضافة مصر للمؤتمرات الأفريقية والعالمية؛ رسالة للعالم كله أن مصر آمنة ومستقرة؛ لأن القوات المسلحة استطاعت أن تحاصر الإرهاب وأمنت العالم من الارهاب والارهابيين.

وأكد أهمية طرح خريطة الاستثمار الإفريقي في شتى المجالات؛ وضرورة التعاون العلمي بين القارات؛ وان تخاطب أفريقيا أوروبا لتتغير البنية الأساسية الافريقية للأفضل، مؤكدا أنه يجب الاستعانة بمتخصصين في مجال الاستثمار في الزراعة والصناعة واستخراج المعادن وغيرها للترويج لتلك الاستثمارات في العالم؛مرددا: « لابد من تقديم فكر جديد ومنظومة جديدة».

ولفت إلى أنه لابد من تعظيم القيمة المضافة لموارد القارة؛ لافتا أن مصر لديها رؤية قوية وسوف ترأس القارة الأفريقية في بداية العام المقبل؛ وهي جديرة بذلك لأنها أكبر دولة أفريقيا، مؤكدًا أن مصر من أولى الدول التي تدعم أفكار الشباب في الاستثمار منها؛ «فكرتك شركتك» مما ييسر الأمور لصغار المستثمرين.