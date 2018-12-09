أخبار مصر | برلمانية: وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وصمة عار على جبين الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وصمة عار على جبين الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، بمقترح النائب إسماعيل نصر الدين بشأن مشروع قانون حذف خانة الديانة من الرقم القومي، مؤكدة أنه يلغي التمييز، ويحقق المواطنة الحقيقية على أرض الواقع.

وقالت "إليزابيث" في تصريح خاص لبوابة الخليج 365، إن استمرار وجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي وصمة عار على جبين الدولة، لأن لا يوجد دولة في العالم تضع هذه الخانة، وأن المؤسسات الحكومية تتعامل مع المواطن على أساس الجنسية وليس الديانة، وكان من المفترض حذفها في الماضي، مشيرًا إلى أن الديانة تستخدم فقط في الزواج وشهادات الميلاد فقط.