أخبار مصر | "عبدالعال" يدين تقرير مقررة الأمم المتحدة: نطالب وزارة الخارجية بالتدخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يدين تقرير مقررة الأمم المتحدة: نطالب وزارة الخارجية بالتدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير "ليلانى فرحة" مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق فى السكن، قائلا: "نطالب الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات وعلى وزارة الخارجية أن تطلب من مندوب مصر تقديم شكوى رسمية ضد هذه السيدة لأنها خرجت من الحيدة الواجبة عليها طبقا لنطاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية.

وأحال رئيس مجلس النواب، 6 قرارات جمهورية للجان النوعية المُختصة لمناقشتها وهم: "قرار رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر وقبرص بشأن خط أنابيب مباشر للغاز الطبيعى، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19 9 2018 وقرار رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لمنحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه".

وتضم قائمة القرارات: "قرار رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء إلى مصر بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتوفير الأجهزة الطبية لتيودور بلهارس في القاهرة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى، وقرار رئيس الجمهورية رقم رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر وجمهورية اذربيجان بشان إلغاء تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وجموهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية".