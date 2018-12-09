أخبار مصر | "عبدالعال" يرحب بمشاركة مُمثلي ذوي الاحتياجات الخاصة بالجلسة العامة :"البرلمان مدرك بحقوقكم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالعال" يرحب بمشاركة مُمثلي ذوي الاحتياجات الخاصة بالجلسة العامة :"البرلمان مدرك بحقوقكم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، بحضور عدد من ممثلي ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار دعم مؤسسات الدولة لمطالبهم وحقوقهم، والاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة من قبل الأمم المتحدة والذى يوافق السادس من ديسمبر من كل عام.

وقال "عبدالعال"، إن البرلمان كان مدرك منذ البداية حقوق ذوى الإعاقة ومطالبهم، ومن ثم عمل على إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، والذى تتضمن العديد من الأحكام وتناول الكثير من الحقوق الخاصه بهم، مثلما نص الدستور فى أحكامه.

ووافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الثقافة والإعلام، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976 من حيث المبدأ.