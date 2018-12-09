أبو العينين: أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها.. ومصر تقوم حاليا بدورها المطلوب تجاه القارة السمراء

قال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي إن مصر أصبحت في صدارة أفريقيا، تستضيف كمًا هائلًا من الشباب على مستوى القارة؛ موضحًا أن إمكانيات القارة السمراء تجعلها مطمعًا للعالم كله لما فيها من "ماس ويورانيوم ونحاس ومعادن نفيسة وغاز وبترول"؛ مضيفا: «أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها».

وتابع أبو العينين، تصرحاته على هامش منتدى أفريقيا 2018؛ أن الشباب الأفريقي لديهم رؤية مستقبلية للقارة؛ لافتًا إلى أن مصر سوف ترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل وستجعل الحركة الاستثمارية في القارة نشيطة.

وأشار إلى أهمية التعاون الأفريقي الأفريقي في شتى المجالات؛ مؤكدًا أن مشكلة التجارة في النقل وعدم وجود سياسات ترويجية وغياب المعلومات.

وأضاف أبو العينين أن هناك فكرًا جديدًا غير تقليدي استثماري ضخم يغزو العالم؛ ويجب أن تستغله مصر وأفريقيا؛ وآن الأوان أن تصدر أفريقيا للعالم.

واستطرد ان أوروبا كانت تريد استغلال قدرات افريقيا، وعليها أن تشارك بالجزء التمويلي والتكنولوجي لأنها تبحث عن المكسب.

وأضاف رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي أن الطاقة المحرك الأساسي في كافة الاستثمارات ولابد من الاستفادة من الطاقة الشمسية؛ منوها إلى أن الشمس تتعامد على أفريقيا 4000 ساعة في السنة؛ وهي من أعلى معدلات الساعات التي من الممكن أن تستغل في توليد الطاقة.

وأشار إلى أن مصر سوف تقوم بدورها المطلوب تجاه أفريقيا؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على فعل أشياء كثيرة جدا ليقود التنمية في أفريقيا.

وأكد أبو العينين؛ أن استضافة مصر للمؤتمرات الأفريقية والعالمية؛ رسالة للعالم كله أن مصر آمنة ومستقرة؛ لأن القوات المسلحة استطاعت أن تحاصر الإرهاب وأمنت العالم من الارهاب والارهابيين.

وأوضح الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي أهمية طرح خريطة الاستثمار الإفريقي في شتى المجالات؛ وضرورة التعاون العلمي بين القارات؛ وان تخاطب أفريقيا أوروبا لتتغير البنية الأساسية الافريقية للأفضل، مؤكدا أنه يجب الاستعانة بمتخصصين في مجال الاستثمار في الزراعة والصناعة واستخراج المعادن وغيرها للترويج لتلك الاستثمارات في العالم؛مرددا: « لابد من تقديم فكر جديد ومنظومة جديدة».

وأوضح أبو العينين؛ أنه لابد من تعظيم القيمة المضافة لموارد القارة؛ لافتا أن مصر لديها رؤية قوية وسوف ترأس القارة الأفريقية في بداية العام المقبل؛ وهي جديرة بذلك لأنها أكبر دولة أفريقيا.

قال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي إن مصر أصبحت في صدارة أفريقيا، تستضيف كمًا هائلًا من الشباب على مستوى القارة؛ موضحًا أن إمكانيات القارة السمراء تجعلها مطمعًا للعالم كله لما فيها من "ماس ويورانيوم ونحاس ومعادن نفيسة وغاز وبترول"؛ مضيفا: «أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها».

وتابع أبو العينين، تصرحاته على هامش منتدى أفريقيا 2018؛ أن الشباب الأفريقي لديهم رؤية مستقبلية للقارة؛ لافتًا إلى أن مصر سوف ترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل وستجعل الحركة الاستثمارية في القارة نشيطة.

وأشار إلى أهمية التعاون الأفريقي الأفريقي في شتى المجالات؛ مؤكدًا أن مشكلة التجارة في النقل وعدم وجود سياسات ترويجية وغياب المعلومات.

وأضاف أبو العينين أن هناك فكرًا جديدًا غير تقليدي استثماري ضخم يغزو العالم؛ ويجب أن تستغله مصر وأفريقيا؛ وآن الأوان أن تصدر أفريقيا للعالم.

واستطرد ان أوروبا كانت تريد استغلال قدرات افريقيا، وعليها أن تشارك بالجزء التمويلي والتكنولوجي لأنها تبحث عن المكسب.

وأضاف رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي أن الطاقة المحرك الأساسي في كافة الاستثمارات ولابد من الاستفادة من الطاقة الشمسية؛ منوها إلى أن الشمس تتعامد على أفريقيا 4000 ساعة في السنة؛ وهي من أعلى معدلات الساعات التي من الممكن أن تستغل في توليد الطاقة.

وأشار إلى أن مصر سوف تقوم بدورها المطلوب تجاه أفريقيا؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على فعل أشياء كثيرة جدا ليقود التنمية في أفريقيا.

وأكد أبو العينين؛ أن استضافة مصر للمؤتمرات الأفريقية والعالمية؛ رسالة للعالم كله أن مصر آمنة ومستقرة؛ لأن القوات المسلحة استطاعت أن تحاصر الإرهاب وأمنت العالم من الارهاب والارهابيين.

وأوضح الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي أهمية طرح خريطة الاستثمار الإفريقي في شتى المجالات؛ وضرورة التعاون العلمي بين القارات؛ وان تخاطب أفريقيا أوروبا لتتغير البنية الأساسية الافريقية للأفضل، مؤكدا أنه يجب الاستعانة بمتخصصين في مجال الاستثمار في الزراعة والصناعة واستخراج المعادن وغيرها للترويج لتلك الاستثمارات في العالم؛مرددا: « لابد من تقديم فكر جديد ومنظومة جديدة».

وأوضح أبو العينين؛ أنه لابد من تعظيم القيمة المضافة لموارد القارة؛ لافتا أن مصر لديها رؤية قوية وسوف ترأس القارة الأفريقية في بداية العام المقبل؛ وهي جديرة بذلك لأنها أكبر دولة أفريقيا.

وأكد أن مصر من أولى الدول التي تدعم أفكار الشباب في الاستثمار منها؛ «فكرتك شركتك» مما ييسر الأمور لصغار المستثمرين .

وأكد أن مصر من أولى الدول التي تدعم أفكار الشباب في الاستثمار منها؛ «فكرتك شركتك» مما ييسر الأمور لصغار المستثمرين .