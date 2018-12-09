شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: 650 مليون دولار استثمارات القلعة في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة القلعة، إن المجموعة ستطرح 7 شركات قابضة تابعة لها، في البورصة خلال الفترة من 2019 وحتى 2020.

وأضاف «هيكل» في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى أفريقيا 2018، إن استثمارات الشركة في أفريقيا تصل إلى 650 مليون دولار، أن المجموعة لن تضخ استثمارات جديدة في أفريقيا خلال العامين المقبلين لحين تقييم عوائد المشروعات القائمة.

وأشار إلى أن تم رصد خطة لضخ استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه بداية من 2018، وحتى نهاية 2020، تم تنفيذ نصفهم حتى الآن، وأن الشركة تركز حاليًا على مشروع المصرية للتكرير وتنفيذ توسعات في شركاتها القائمة ولا تتطلع لاستثمارات جديدة.

وأوضح أن المجموعة ستقوم بالتشغيل الفعلي لمشروع المصرية للتكرير خلال الفترة من مايو إلى يونيو من العام 2019، أن مشروع المصرية للتكرير بمسطرد بدأ إجراءات التشغيل التجريبي لبعض الوحدات ونجهز حاليا لمرحلة التشغيل الفعلي.

وقال «هيكل» إن شركة “طاقة عربية” التابعة لمجموعة القلعة أوصلت الغاز لمليون عميل ضمن مشروع توصيل الغاز للمنازل. وقال «هيكل» إن شركة زهانة للأسمنت بالجزائر هي الشركة الوحيدة التي تتخارج منها القلعة حاليًا.