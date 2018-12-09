شكرا لقرائتكم خبر عن «اسأل واقترح».. وزيرة الهجرة ترّد على أسئلة المصريين بالخارج بخصوص «جنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت السفيرة، نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مبادرة للرد بصورة شهريّة على أسئلة المصريين بالخارج، تحت شعار «اسأل واقترح».

وبالفعل، بدأت الوزارة في تلّقي مئات الأسئلة من المصريين في الخارج، عبّر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أو من خلال البريد الإلكتروني المُخصص للشكاوى.

وضمنْ الأسئلة المطروحة، استفسر عدد من المواطنين بالخارج عن الفرص العقارية المُقدمة لهم، فقالت «مكرم» إن وزارة الإسكان تقدم الكثير من الفرص العقارية للمصريين في الخارج، ضمنها أراضي ومشاريع، مثل مشروع «جنة».

ومن جانبه، قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، إن مشروع «جنة» كومباوند سكني متكامل في عدة مدن أبرزها، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، المنيا، الشروق، والعبور، كما يضم مناطق تجارية وحمامات سباحة ونوادي.

وعن طرق التسجيل، أشار «عباس» أن الحجز يبدأ من 5600 ألف عن طريق الموقع الإلكتروني، إذ يتم حجز الوحدات من خلال ثلاثة مراحل، أولها تسجيل البيانات على الموقع، حيث يظهر للمستخدم كود حجز، ثم يتم تحويل مقدم الحجز من خلاله، يلي ذلك المرحلة الثانية والذي يبدأ البنك فيها مراجعة الأوراق التي تقدم له، ثم المرحلة الثالثة والتي يتم فيها اختيارالوحدات، وأخيرًا تأتي المرحلة الرابعة الذي يتم فيها إخطار المواطن بتخصيص الوحدة له، إذ يقوم بدفع15% ويستكمل مقدم الحجز بعد 6 أشهر بنسبة 10 %.

وبعدما يتم انتهاء المراحل الثلاثة، يتسلّم المواطن الوحدة السكنية بعد دفع 15 % والتسلّم بيتم خلال سنة ونصف، مضيفًا أن الأقساط مقسمة على جزئين، إما أقساط ربع سنوية على 3 سنوات بدون فوائد، أو قسط ربع سنوي على 7 سنوات.

وأكد «عباس» على ضرورة أن يسجل المصري المقيم في الخارج عل ىالموقع بريده الإلكتروني الشخصي لأنها الوسيلة التي يتم من خلالها التواصل معه.