شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على حضور 10% لانعقاد عمومية «الفنانين التشكيليين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد، على مشروع قانون لتعديل القانون 83 لسنة 1976، لإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، والذي تقدمت به الحكومة، وتقدم بمثله النائب يوسف القعيد، لخفض النسبة المقررة لصحة عقد الجمعية العمومية للفنانين التشكيليين إلى 10% من عدد الأعضاء، وأرجأ الموافقة النهائية لحين توافر ثلثي الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور.

وقال النائب يوسف القعيد إن «اشتراط حضور نصف أعضاء النقابة للجمعية العمومية تسبب في عدم إتمام الجمعية العمومية لأكثر من عامين، ولن يتثنى لها ذلك إلا بالنزول بشرط النصف، خاصة أن أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين نحو 180 ألف عضواً، وطالب النواب الموافقة على أن تكون النسبة المقررة للانعقاد في المرة الثانية 10% فقط من الأعضاء إذا تعذر حضور الربع».

وكان القانون ينص على أنه «لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور 50% من الأعضاء، وإذا تعذر حضورهم يتم تأجيل الجمعية أسبوعين آخرين وتكون الانعقاد بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما تعذر خلال الأعوام الأخيرة».