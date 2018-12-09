شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» توافق على إنشاء طريق يربط كفر الشيخ بالطريقين الزراعي والصحراوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، على ربط محافظة كفر الشيخ بالطريق الزراعى، عن طريق إقامة محور عرضي يربط بين كوبرى فوة بمحافظة كفر الشيخ ومحور الليثي بمدينة دمنهور حتى الطريق الزراعى السريع.

وأوضح «أمنة» أن المحور العرضى يمتد بطول 16كم على مساحة 88 فدان و17 قيراط و20 سهم وذلك طبقا للمسار المحرر على الخريطة المساحية المعدة بمعرفة الجهات المسئولة، والذي سيربط الطريق بطريق حوش عيسى إلى أبوالمطامير ووصولاً إلى جناكليس بمحافظة البحيرة ثم الطريق الصحراوى السريع عبر محور الليثى.

وأشار المحافظ إلى أن المحور المرورى الجديد يعد مشروعًا قوميًا يخدم مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، ويساهم في خلق فرص استثمارية بالمنطقة، ويأتى تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع في انشاء محاور مرورية جديدة لدفع مسيرة التنمية والعمل على تخفيف الازدحام والتكدس المروري على الطرق الرئيسية.

وأضاف المحافظ أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983م، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016م باعتبارها مشروعات ذات نفع عام.

وأعلن «أمنة» أن وزارة الزراعة وافقت على نزع ملكية المساحة المطلوبة للإزدواج بما عليها من مبانى وزراعة ومنافع مع تعويض المضارين بالتعويض المناسب طبقا للقانون ودون ادنى مسئولية على الوزارة لدى حقوق الغير.

وأشار المحافظ أن الهيئة العامة للطرق والكبارى قامت بطرح مرحلة أولى من الطريق الرابط والبالغ طولها 7.5 كم من إجمالى 16 كم من كوبرى فوة وحتى محور الليثي وجارى حاليا إنهاء الاجراءات اللازمة لنزع الملكية والبدء في التنفيذ.