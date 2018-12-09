شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 3 مجموعات أثرية بينهم «عملة أثينا» بالمتحف المصري بالتحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعرض المتحف المصري بالتحرير هذا الأسبوع ولأول مرة ثلاث مجموعات لقطع أثرية كانت مخزنة بقسم العملات بالمتحف، واستخدمت قديما في نظام المقايضة وهم عبارة عن كتل فضية مختلفة الأوزان والأشكال، وعملات أثينية وعملة تعرف باسم عملة أثينا المقطوعة، وذلك في التقليد الذي تتبعه وزارة الآثار منذ عام لتسليط الضوء أسبوعيا على ثلاث قطع أثرية من مقتنياته سواء كانت بالمخازن أو معروضة في منطقة غير مرئية أو قطعة تم استرداداها من الخارج.

وأوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أن الكتل الفضية التي تم اختيارها هي كتل فضية مختلفة الأوزان والأشكال استخدمت في المقايضة قديما وتم قصها لتهيئتها لوزن معين بغرض اتمام عملية المقايضة، فقد كانت هذه الطريقة هي الشكل البدائي للتجارة بين الشعوب البدائية باستخدام المعادن كمقياس لتحديد قيمة السلعة، فكان لأبد من استخدام عامل وسيط للتبادل يعبر عن قيمة السلع وهي المعادن خاصة المعادن النفيسة كالذهب والفضة التي لا تصدأ أو تتلف، وقد استخدمت قطع صغيرة من هذه المعادن وختمت بعلامة مميزة لضمان وزنها وكانت هذه الخطوة بمثابة أول ظهور لفكرة العملة بمعناها البدائي.

وأضافت «عبدالرازق»، أنه يعرض أيضا عملات أثينية والتي هي مثال للخطوة الأخيرة في تطور العملات والتي تحمل على الوجه رأس أثينا وعلى الظهر البومة، وبعضها يوجد به ثقوب غائرة ربما أنها لاختبار نوع المعدن أو أنها ختم، بالإضافة إلى عملة أثينا المقطوعة وهي عملة تم قطعها بغرض المقايضة أي قطعت للوصول لوزن معين لإكمال عملية المقايضة.

عرض ثلاث مجموعات أثرية بالمتحف المصري بالتحرير كقطعة الإسبوع