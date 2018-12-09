شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعات» يعقد لقاءات مكثفة مع مسؤولين على هامش «إفريقيا 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدى، رئيس الاتحاد وشريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقي، عددًا من اللقاءات مع وزراء التجارة والصناعة الأفارقة خلال اجتماعات منتدى أفريقيا 2018، بشرم الشيخ، حيث التقى الوفد كلا من وزير التجارة والمالية الكوت ديفوارى، ووفد من دولة موزمبيق الذي تضمن وزير المواصلات والاتصالات، مدير عام هيئة ترويج الاستثمار والتصدير، ورئيس هيئة الموانئ والسكك الحديدية، كما التقى الوفد ووزير التجارة والصناعة البوروندي.

وقال شريف الجبلى، رئيس لجنة التعاون الأفريقي بالاتحاد، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الوفد دعا الجانب الموزمبيقى لاتخاذ إجراءات لتسهيل مهام رجال الصناعة والأعمال فيما يخص التنقل وتوافر المعلومات عن السوق الموزمبيقي وخاصة في ضوء توافر نية من طرف الاتحاد القيام بعدد من الزيارات الاستكشافية في مختلف الدول الأفريقية العام المقبل، منها موزمبيق خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩.

وأضاف «الجبلي» أن الجانب الموزمبيقى طلب الاستعانة بالخبرات المصرية خاصة في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي والبنية التحتية والطاقة بجميع أنواعها، بما فيها المساعدة في بناء مزيد من السدود الصغيرة، الرياح، الشمسية والفحم حيث تسعى موزمبيق أن تصبح الموزع الرئيسي للطاقة في منطقتها، وأيضًا في مجالات تصنيع الأسمدة، والسياحة.

وفيما يتعلق بلقاء الاتحاد مع وزير التجارة والمالية الكوت ديفواري، قال إن تم التباحث بشأن فرص التعاون والاستثمار والتصنيع المشترك، في ظل رغبة مصر التوجه نحو السوق الأفريقية واوسيع حجم أعمالها في ظل تشجيع القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الوزير «أداما كون»، أكد أن هناك قطاعات عديدة واعدة في الكوت ديفوار يمكن التعاون فيها، مثل الزراعة والصناعات الزراعية والغذائية وتربية الماشية والأدوية والخدمات الصحية والبيوتكنولوجي والسياحة والخدمات المصرفية والبنية التحتية وتوزيع وتصدير الطاقة بجميع أنواعها، كما تعد كوت ديفوار من أكبر دول العالم في زراعة الكاكاو والكاجو.

وحول لقاء الوفد المصري مع مسؤولي وفد الحكومة البوروندية، قال «الجبلي» إن الوفد الحكومي أكد أن بوروندي بلد ذات موارد طبيعية متنوعة وغنية وجاهزة لجميع أنواع الاستثمار والمشروعات الاقتصادية في مجالات متنوعة مثل وفرة قصب السكر واحتياج الدولة إلى تنمية صناعة السكر بجميع أشكاله للاستهلاك المحلي والتصدير، وكذلك القهوة والخضروات والفاكهة وغيرها، كما أن بوروندي تنعم بثروة معدنية منها الذهب والكوبالت والنيكل.